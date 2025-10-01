Topo

Notícias

BC abre consulta sobre redução de ciclos de liquidação das operações no SPB

Brasília, 01

01/10/2025 18h32

O Banco Central abriu consulta pública para receber contribuições sobre a redução dos ciclos de liquidação das operações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A medida, segundo o BC, visa a "identificar obstáculos, custos e benefícios de uma eventual migração, alinhando o País às discussões internacionais sobre o tema".

Em nota, o BC diz que China, Índia, Estados Unidos, Canadá e México reduziram para D+1 o prazo de liquidação de ações e outros instrumentos financeiros que antes eram realizados em D+2.

"A experiência internacional mostra que prazos menores contribuem para reduzir riscos de crédito e liquidez, além de diminuir exigências de garantias e margens, fortalecendo a solidez do sistema. Ao mesmo tempo, a migração exige maior eficiência nos processos pós-negociação, podendo gerar custos adicionais e aumentar o risco de falhas operacionais", diz o BC.

A consulta pública ficará aberta no site do BC por 90 dias, até o dia 30 de dezembro de 2025.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

Musk se torna primeira pessoa a atingir patrimônio líquido de US$500 bilhões, mostra lista da Forbes

Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza

Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions

Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

TCU gasta R$ 770 mil com reforma de apartamento funcional de Anastasia