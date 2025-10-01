'Bares que agem sem cautela podem ser responsabilizados', diz secretário

Bares e estabelecimentos que vendem bebidas adulteradas podem responder legalmente mesmo sem terem participado da falsificação, afirma Paulo Pereira, secretário nacional do consumidor, no UOL News, do Canal UOL.

Casos recentes de intoxicação e mortes por bebidas com metanol em São Paulo reacenderam o debate sobre a responsabilidade desses estabelecimentos e os direitos das vítimas. A legislação prevê punições severas e reparação integral aos afetados.

Você pode ter um bar de boa-fé que comprou uma bebida adulterada, e você pode ter um estabelecimento que ele mesmo adulterou. Então o primeiro esforço aqui é identificar onde se deu a adulteração. Quer dizer, se essas bebidas falsificadas estão saindo de alguma espécie de centro integrado ou de vários centros integrados e você tem estabelecimentos que estão, vamos dizer, comprando de boa-fé e sendo vítimas também.

Paulo Pereira, secretário nacional do consumidor

Mas só é culpado o estabelecimento que fizer a falsificação da bebida? Não, porque os deveres dele não são só dessa natureza. Veja, um estabelecimento que comprou uma bebida irregular comprou uma bebida sem nota, que tinha condições de imaginar que alguma situação fora do padrão estava se estabelecendo ali, comprou uma bebida muito barata, garrafas mal acondicionadas de um fornecedor que ele não conhecia, que era um fornecedor novo, que se apresentou com condições muito superiores às dos fornecedores naturais, que não tomou a cautela sobre o fornecedor... Ele terá que mostrar que teve cautela utilizando fornecedores idôneos.

Paulo Pereira

O secretário destaca que a responsabilização atinge não só quem adultera, mas também quem age com negligência na compra e venda dos produtos.

Em primeiro lugar, serão responsáveis aqueles que fraudaram as bebidas, aqueles que falsificaram, aqueles que adulteraram as bebidas. Dois, mesmo estabelecimentos e órgãos que não tenham adulterado, mas que tenham agido sem a cautela devida, podem sim ser responsabilizados.

Paulo Pereira

