Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo

A atividade industrial dos Estados Unidos desacelerou pelo sétimo mês consecutivo em setembro, embora em um ritmo ligeiramente menor à medida que a demanda e a produção melhoraram.

O índice ISM - baseado em uma pesquisa com empresas e indústrias de todo o país - subiu ligeiramente para 49,1% no mês passado, um pouco acima dos 48,7% de agosto.

No entanto, apesar da leve melhora, permaneceu abaixo dos 50% que separam a expansão da contração.

"Em setembro, a atividade industrial americana desacelerou em um ritmo ligeiramente menor, sendo o crescimento da produção o fator mais importante no aumento de 0,4 ponto percentual do PMI manufatureiro", disse a diretora da pesquisa do ISM, Susan Spence.

Entre os entrevistados, o sentimento era de desânimo.

Um deles indicou que seu negócio continua "gravemente em baixa" e atribuiu a culpa às tarifas "extremas" impostas pelo presidente americano Donald Trump.

A drástica e inesperada implementação de tarifas afetou mais algumas empresas do que outras, especialmente aquelas que dependem de importações de matéria-prima.

