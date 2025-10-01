Anistia, reféns e governo internacional: o que diz plano de Trump para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem um plano de paz para Gaza, o que pode abrir caminho para o reconhecimento americano do Estado da Palestina. Israel já aceitou o plano, enquanto o Hamas afirmou que ainda estuda a iniciativa. Veja abaixo alguns pontos da medida:

O que diz o plano

A guerra acaba imediatamente assim que Hamas e Israel concordarem com o plano. Durante esta fase, todas as operações militares —incluindo bombardeios aéreos e de artilharia— serão suspensas e as linhas de frente serão "congeladas" até que as condições ideais para a retirada completa sejam alcançadas. Forças israelenses então iniciarão sua retirada de Gaza até o limite acordado para se prepararem para a libertação de reféns.

Em até 72 horas após o "sim" ao plano, o Hamas deve entregar a Israel todos os reféns, vivos ou mortos. Apenas após esta libertação, Israel vai entregar aos palestinos os seus prisioneiros.

Deverão ser devolvidos por Israel os 250 prisioneiros palestinos, condenados à prisão perpétua. Além disso, mais 1.700 cidadãos de Gaza detidos após 7 de outubro, incluindo mulheres e crianças. Para cada refém israelense cujos restos mortais forem entregues ao governo de Netanyahu, Israel deve devolver os restos mortais de 15 cidadãos de Gaza.

O que irá acontecer com o Hamas?

Membros do Hamas que se comprometerem com uma coexistência pacífica com Israel e entregarem suas armas receberão anistia. Aqueles que desejarem sair de Gaza receberão garantias de traslado seguro para os seus países de destino, mas eles não serão obrigados a deixar a faixa.

Além disso, o Hamas e outras facções aliadas devem se comprometer a não ter qualquer papel no governo de Gaza, direto ou indireto. Toda a infraestrutura militar e ofensiva do grupo terrorista, como túneis e fábricas de produção de armas, deverão ser destruídas e não reconstruídas.

Gaza passará por este processo de desmilitarização sob a supervisão de "monitores independentes". Ele servirá de garantia a parceiros regionais de que Hamas e seus parceiros aceitaram suas obrigações e que Gaza não representa ameaça aos seus vizinhos ou população.

E a população poderá ficar em Gaza? Receberá ajuda?

Os cidadãos de Gaza devem permanecer ali; o plano fala que o território deverá ser reconstruído para o benefício deles, que já "sofreram o suficiente". No entanto, eles estarão livres para sair ou voltar, como quiserem.

Nós encorajaremos o povo [de Gaza] a ficar e ofereceremos a eles a oportunidade de construir uma Gaza melhor. Texto do plano de paz de Donald Trump

Ajuda humanitária completa deve ser enviada à faixa imediatamente assim que ambas as partes concordarem com o plano. O patamar mínimo de ajuda enviada deve ser consistente com o que foi estabelecido no acordo de 19 de janeiro.

Isso não inclui apenas água, alimentos e remédios, mas reabilitação de infraestrutura. Ou seja, devem ser reparadas as redes de água, eletricidade e esgoto, reabilitados os hospitais e padarias, e permitida a entrada de equipamentos necessários para remover escombros e reabrir estradas.

Entrada de ajuda humanitária deve acontecer sem interferência de Hamas e Israel. Ela deverá ocorrer por meio da ONU e suas agências, além do Crescente Vermelho e instituições internacionais apartidárias. A abertura da fronteira com Rafah em ambas as direções também deve estar sujeita a mecanismos implementados no acordo de 19 de janeiro.

Quem governará Gaza?

Israel não ocupará ou anexará Gaza, afirma o acordo. À medida que a Força Internacional de Estabilização (ISF em inglês, uma espécie de nova polícia local) estabeleça controle e estabilidade de Gaza, as IDF (Forças de Defesa de Israel) devem se retirar em etapas ligadas à desmilitarização e acordados entre IDF, ISF, "avaliadores" (não determinados) e EUA, para garantir que não haja ameaça a Israel e Egito.

Na prática, Israel vai progressivamente devolver o território de Gaza que ocupa para estas forças de policiamento internacionais com base em um acordo com a autoridade de transição que comandará Gaza. No entanto, os israelenses devem manter uma presença em um "perímetro de segurança" que será mantido até que "Gaza esteja apropriadamente segura de qualquer ameaça de ressurgência do terror". Não foi delimitado um prazo.

Gaza terá um governo temporário. Ele será formado por um comitê palestino "tecnocrático e apolítico" formado também por "especialistas internacionais". O comitê será composto por palestinos qualificados, segundo Trump, e deverá comandar a rotina de serviços públicos dos municípios de Gaza.

O comitê será supervisionado pelo "Conselho da Paz", um corpo de transição internacional presidido por Trump. Ele será composto por outros chefes de Estado, como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Outros nomes ainda serão anunciados.

O Conselho da Paz determinará a estrutura e lidará com o financiamento da reconstrução de Gaza. Isso ocorrerá até que a Autoridade Palestina tenha completado seu programa de reforma e possa reassumir o controle da faixa. A exigida reformulação da Autoridade Palestina deve seguir propostas do plano de paz de Trump de 2020 e da proposta franco-saudita, diz o texto.

Trump cobrará tarifas dos palestinos?

O acordo também promete estabelecer "um plano de desenvolvimento econômico de Trump", a ser criado por um painel de experts que já "ajudaram a dar à luz algumas das cidades miraculosas e modernas do Oriente Médio". O presidente americano promete levar em consideração propostas de investimentos e desenvolvimento de grupos internacionais "bem-intencionados" que possam criar empregos e oportunidades.

Gaza será parte de uma nova zona econômica especial com "tarifas preferenciais", anuncia o plano. Taxas de acesso serão negociadas com os países participantes do novo bloco.

Como será feito o policiamento da nova Gaza?

EUA e parceiros internacionais e árabes vão criar a ISF (Força Internacional de Estabilização, em inglês), responsável pela segurança local. Ela deve ser enviada para a faixa imediatamente, segundo a Casa Branca.

A ISF será responsável por selecionar, treinar e oferecer suporte a forças policiais palestinas. Jordânia e Egito serão consultados por ter ampla experiência neste assunto, diz os EUA.

Apesar de citá-la inicialmente como temporária, os EUA dizem que esta força será uma solução de segurança interna de longo prazo. Ela atuará com Israel e Egito para a segurança das áreas de fronteira, junto à nova polícia palestina. O intuito é que a ISF possa impedir que munições entrem em Gaza e facilitem a entrada de mantimentos e produtos necessários para a reconstrução de Gaza. Um mecanismo de desescalada de conflitos ainda deve ser acordado por todas as partes e implementado pela ISF.

EUA vão reconhecer a Palestina?

Trump diz que, quando a reforma da Autoridade Palestina for concluída, "condições podem finalmente estar implementadas para um caminho crível para a autodeterminação palestina e seu Estado". Ou seja, os EUA não prometem reconhecer a Palestina, mas dizem "reconhecer que esta é a aspiração do seu povo".

Os EUA ainda dizem que vão estabelecer um diálogo entre Israel e os palestinos para concordarem com uma coexistência pacífica e próspera. Isso seria obtido por meio de um processo de conversas entre judeus e muçulmanos para "mudar mentalidades" e enfatizar os benefícios da paz, destaca o documento.