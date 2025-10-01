Alemanha prende supostos membros do Hamas que teriam como alvo instituições judaicas

BERLIM (Reuters) - Autoridades alemãs prenderam três supostos agentes estrangeiros do Hamas que estariam preparando um grave ato de violência na Alemanha, disseram promotores nesta quarta-feira.

Os promotores suspeitam que os três homens estejam envolvidos na aquisição de armas de fogo e munição para o Hamas pelo menos desde o verão deste ano (no hemisfério norte), para serem usadas em ataques contra instituições israelenses ou judaicas na Alemanha.

"Durante as prisões de hoje, foram encontradas diversas armas, incluindo um fuzil de assalto AK-47 e diversas pistolas, além de uma quantidade considerável de munição", disseram os promotores federais em um comunicado.

Os três, identificados de acordo com as leis de privacidade apenas como o cidadão alemão Abed Al G., o cidadão alemão Ahmad I. e Wael FM, nascido no Líbano, foram presos em Berlim.

Em fevereiro, quatro membros do Hamas suspeitos de planejar ataques a instituições judaicas na Europa foram a julgamento em Berlim, no que os promotores descreveram como o primeiro processo judicial contra militantes do grupo islâmico na Alemanha.

(Texto de Madeline Chambers)