Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

São Paulo, 01

01/10/2025 14h29

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou que ficará incomunicável a partir do final da tarde desta quarta-feira, 1.º, até o mesmo período do dia seguinte, quinta-feira, 2. O motivo é a celebração do Yom Kipur, o dia mais sagrado para os judeus.

"É tempo de jejum, oração, silêncio e reclusão, como manda a tradição. Um momento profundo de perdão e reconexão com Deus", escreveu o presidente da Casa Alta, afirmando que a pausa servirá para viver "plenamente esse momento de fé e reflexão".

Também conhecido como "Dia do Perdão", a data marca o dia mais sagrado no judaísmo. Todos os anos ocorre no dia 10 de Tishrei, o sétimo mês do calendário hebraico. A celebração da data passa por práticas de jejum completo e oração intensiva, bem como confissões de pecados, o que ocorre tradicionalmente dentro de sinagogas.

Alcolumbre tem ascendência marroquina e, segundo a Confederação Israelita do Brasil (Conib), é o primeiro judeu a presidir o Senado. Em junho, ele promulgou um projeto de lei que institui o "Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel", a ser comemorado anualmente em 12 de abril.

Leia o comunicado na íntegra

"Hoje começa o Yom Kipur, o dia mais sagrado para nós, judeus.

É tempo de jejum, oração, silêncio e reclusão, como manda a tradição. Um momento profundo de perdão e reconexão com Deus.

Do entardecer de hoje (1/10) até o pôr do sol de amanhã (2/10), estarei incomunicável, vivendo plenamente esse momento de fé e reflexão.

Que seja um tempo de paz e renovação para todos nós.

Shalom!"

Davi Alcolumbre

Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal

