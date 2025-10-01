Topo

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção

01/10/2025 17h16

São Paulo, 1 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou nesta quarta-feira, 1º de outubro, em São Paulo o Movimento Uso Consciente, Futuro Sustentável, iniciativa que busca ampliar e incentivar a conscientização do setor de aves, suínos e ovos sobre o uso responsável de antimicrobianos na produção. Em nota, a entidade diz que a iniciativa é inspirada no conceito internacional de One Health (Saúde Única), que reconhece a interdependência entre saúde animal, humana e ambiental. "O movimento promove informação qualificada e estimula o engajamento dos elos da cadeia produtiva em torno de ações voluntárias de incentivo ao uso prudente de antimicrobianos na cadeia produtiva", diz a ABPA na nota. As ações incluem o lançamento de um hotsite oficial, que reunirá materiais educativos, minicursos digitais e agenda de cursos e eventos. Também serão divulgados materiais de comunicação em redes sociais, campanhas informativas e conteúdos técnicos de apoio às empresas signatárias."O movimento nasce para incentivar, unir esforços e valorizar práticas já presentes em nosso setor. É uma medida pelo incentivo à conscientização, que fortalece a cultura de responsabilidade e mostra que estamos atentos às expectativas da sociedade e dos mercados", disse o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

