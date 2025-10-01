Topo

Notícias

12 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo em ranking internacional

Brasília

01/10/2025 17h09

O Brasil tem 12 aeroportos no ranking mundial de pontualidade da consultoria internacional Cirium. A publicação dividiu os aeroportos nas categorias de grande, médio e pequeno portes.

Na metodologia adotada no relatório, os aeroportos são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados: grande porte (25 a 40 milhões de assentos/ano), médio porte (15 a 25 milhões) e pequeno porte (cinco a 15 milhões).

Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% de seus voos rastreados com informações reais de partida e chegada, o que assegura a comparabilidade internacional.

Entre os grandes aeroportos, Congonhas (SP) ficou na terceira posição global, com índice de 88,62% de pontualidade.

Na categoria de médio porte, Viracopos-Campinas (SP) ocupou o segundo lugar (93,22%), seguido por Brasília (DF), em terceiro (90,97%), Confins-Belo Horizonte (MG), em quarto (88,70%), e Galeão (RJ), em sexto (86,50%).

No ranking de pequenos aeroportos, o Santos Dumont (RJ) liderou com 95,02% de pontualidade, em análise de quase cinco mil voos. Salvador (BA) ficou em quarto lugar, com 91,32%.

Os aeroportos de Belém (PA), Recife (PE), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS) também figuraram entre os 20 mais pontuais do mundo em sua categoria.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção

"Vários barcos" da flotilha para Gaza foram "detidos" sem incidentes (ministério israelense)

Intoxicação por metanol: quais bares foram fechados em SP?

Jane Fonda relança movimento pela liberdade de expressão da época da Guerra Fria

Colômbia entrega parte da fazenda de Pablo Escobar para vítimas do conflito

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista