+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 170 milhões; veja números e trevos

Imagem: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil
01/10/2025 22h32Atualizada em 01/10/2025 22h52

Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos sorteados hoje no concurso 290 da + Milionária.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 04-20-29-31-36-46.

Os trevos sorteados foram 2 e 6.

O próximo concurso será realizado no sábado. O prêmio estimado é de R$ 170 milhões.

Não houve apostas ganhadoras com seis números e um ou nenhum trevo.

Não houve apostas ganhadoras com 5 dezenas e dois trevos.

16 jogos vencedores acertaram 5 números e um ou nenhum trevo e levam R$ 50.938,58.

Também houve prêmios menores para outras combinações da + Milionária. Veja no portal da Caixa.

Como apostar?

O volante da + Milionária é composto por dois grupos de números.

  • Na Matriz 1, escolher, no mínimo, seis e, no máximo, 12 números, entre 1 a 50.
  • Na Matriz 2, escolher dois números (trevos), entre 1 a 6.
  • Nas apostas múltiplas, escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da Caixa no YouTube.

As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa).

Como é a premiação?

O prêmio principal será pago a quem acertar os seis números sorteados na Matriz 1 e os dois números sorteados na Matriz 2, independentemente da ordem de sorteio.

Depois disso, são premiadas várias faixas, proporcionalmente ao total arrecadado disponível. São dez faixas de premiação e prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio para quem acertar os seis números da Matriz 1 e os dois trevos da Matriz 2.

Quanto custa?

O bilhete da aposta simples, com a escolha de 6 números e 2 trevos, custa R$ 6.

É possível fazer uma combinação de mais números e mais trevos, o que pode elevar o valor da aposta até R$ 83,1 mil reais.

Os valores da aposta são:

Números; Trevos; Quantidade de Apostas Simples; Valor da Aposta

  • 6; 2; 1; R$ 6,00
  • 6; 3; 3; R$ 18,00
  • 6; 4; 6; R$ 36,00
  • 7; 2; 7; R$ 42,00
  • 6; 5; 10; R$ 60,00
  • 6; 6; 15; R$ 90,00
  • 7; 3; 21; R$ 126,00
  • 8; 2; 28; R$ 168,00
  • 7; 4; 42; R$ 252,00
  • 7; 5; 70; R$ 420,00
  • 9; 2; 84; R$ 504,00
  • 8; 3; 84; R$ 504,00
  • 7; 6; 105; R$ 630,00
  • 8; 4; 168; R$ 1.008,00
  • 10; 2; 210; R$ 1.260,00
  • 9; 3; 252; R$ 1.512,00
  • 8; 5; 280; R$ 1.680,00
  • 8; 6; 420; R$ 2.520,00
  • 11; 2; 462; R$ 2.772,00
  • 9; 4; 504; R$ 3.024,00
  • 10; 3; 630; R$ 3.780,00
  • 9; 5; 840; R$ 5.040,00
  • 12; 2; 924; R$ 5.544,00
  • 9; 6; 1.260; R$ 7.560,00
  • 10; 4; 1.260; R$ 7.560,00
  • 11; 3; 1.386; R$ 8.316,00
  • 10; 5; 2.100; R$ 12.600,00
  • 12; 3; 2.772; R$ 16.632,00
  • 11; 4; 2.772; R$ 16.632,00
  • 10; 6; 3.150; R$ 18.900,00
  • 11; 5; 4.620; R$ 27.720,00
  • 12; 4; 5.544; R$ 33.264,00
  • 11; 6; 6.930; R$ 41.580,00
  • 12; 5; 9.240; R$ 55.440,00
  • 12; 6; 13.860; R$ 83.160,00

