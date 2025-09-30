Topo

Notícias

Wolfspeed conclui processo de reestruturação financeira e deixa Chapter 11

Nova York

30/09/2025 10h24

A Wolfspeed, empresa norte-americana de semicondutores, anunciou na noite da segunda-feira, 29, que reduziu sua dívida total em aproximadamente 70%, estendeu seus vencimentos para 2030 e diminuiu a despesa anual com juros em cerca de 60%, concluindo assim o processo de reestruturação financeira.

A empresa acrescentou que está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda em mercados finais, como inteligência artificial e veículos elétricos.

"A Wolfspeed saiu de seu processo de reestruturação acelerada, marcando o início de uma nova era, na qual estamos entrando com nova energia e um compromisso renovado com a mentalidade de crescimento e o espírito empreendedor que têm impulsionado a Wolfspeed desde sua criação", disse o CEO da empresa, Robert Feurle.

Em decisão relacionada à saída da Wolfspeed do Chapter 11 - instrumento judicial dos EUA destinado a evitar falências -, a companhia nomeou para seu conselho Anthony Abate - que sucederá Tom Werner como presidente -, Mike Bokan, Eric Musser, Hong Hou e, a depender de certas aprovações regulatórias, Aris Bolisay. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown

Ressaca ou intoxicação por metanol? Dor abdominal aguda ajuda a diferenciar

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

Bebida com metanol: especialista alerta para risco de cegueira

Metanol em bebidas pode estar além de SP e PF vai investigar, diz governo

Risco de intoxicação: é possível descobrir antes se meu drink tem metanol?

Após ser preso em flagrante pela CPMI do INSS, presidente da Conafer é liberado sob fiança

Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan

Duas pessoas são presas por falsificar bebidas alcoólicas no interior de SP