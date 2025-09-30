Weg vai investir R$1,1 bi em Santa Catarina até 2028

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg, fabricante de motores elétricos e equipamentos de automação, anunciou nesta terça-feira investimento de R$1,1 bilhão em Santa Catarina para ampliar capacidade de produção com foco no segmento de energia.

A companhia afirmou que, do total orçado para execução até 2028, R$900 milhões serão dedicados a um novo parque fabril e R$160 milhões para ampliar suas instalações em Jaraguá do Sul (SC).

A empresa afirmou que o novo parque fabril vai produzir equipamentos de grande porte, como "compensadores síncronos até 330 MVAr, turbogeradores de até 200 MVA e motores de indução de alta rotação, e possibilitará o aumento do escopo de prestação de serviços para motores, geradores e turbina hidráulica até 300 MVA".

Já na ampliação em Jaraguá do Sul, base histórica da companhia, a Weg ampliará a área produtiva em 11.250 metros quadrados, afirmou a empresa.

"A expansão visa atender ao crescimento orgânico da demanda pelos produtos já fabricados na unidade, garantindo maior eficiência operacional e suporte ao crescimento da companhia", afirmou a Weg.

