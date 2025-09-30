Topo

Notícias

Weg vai investir R$1,1 bi em Santa Catarina até 2028

30/09/2025 08h14

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg, fabricante de motores elétricos e equipamentos de automação, anunciou nesta terça-feira investimento de R$1,1 bilhão em Santa Catarina para ampliar capacidade de produção com foco no segmento de energia.

A companhia afirmou que, do total orçado para execução até 2028, R$900 milhões serão dedicados a um novo parque fabril e R$160 milhões para ampliar suas instalações em Jaraguá do Sul (SC).

A empresa afirmou que o novo parque fabril vai produzir equipamentos de grande porte, como "compensadores síncronos até 330 MVAr, turbogeradores de até 200 MVA e motores de indução de alta rotação, e possibilitará o aumento do escopo de prestação de serviços para motores, geradores e turbina hidráulica até 300 MVA".

Já na ampliação em Jaraguá do Sul, base histórica da companhia, a Weg ampliará a área produtiva em 11.250 metros quadrados, afirmou a empresa.

"A expansão visa atender ao crescimento orgânico da demanda pelos produtos já fabricados na unidade, garantindo maior eficiência operacional e suporte ao crescimento da companhia", afirmou a Weg.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista e voos são suspensos

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

China: USDA em Pequim mantém projeção de importação de soja em 2025/26

Youtube paga US$ 22 milhões para encerrar processo movido contra Trump por ter tido conta suspensa

Plano de paz para Gaza: especialistas apontam 'egocentrismo de Trump' e dificuldades de aplicação

Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

Homem que trabalhava em cúpula de centro empresarial de SP cai e morre após vidro quebrar

Alcaraz derrota Fritz e conquista ATP 500 de Tóquio, seu 8º título em 2025

Hamas avalia resposta à proposta de paz de Trump para Gaza

Hamas analisa cessar-fogo em Gaza após encontro de Trump e Netanyahu