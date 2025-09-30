Topo

Weg anuncia investimentos de R$ 1,1 bi para expansão fabril em Santa Catarina

30/09/2025

A Weg anunciou um plano de investimento de R$ 1,1 bilhão para aumentar a capacidade produtiva da unidade de Energia, que inclui a construção de um parque fabril, orçado em R$ 900 milhões, e a ampliação das operações existentes em Jaraguá do Sul no valor de R$ 160 milhões. O plano será executado até 2028, de acordo com documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ainda de acordo com o documento, o parque fabril será dedicado à produção de equipamento de grande porte, como compensadores síncronos até 330 MVAr, turbogeradores de até 200 MVA e motores de indução de alta rotação, e possibilitará o aumento do escopo de prestação de serviços para motores, geradores e turbina hidráulica até 300 MVA.

A Weg explicou que a localização do parque levará em consideração fatores estratégicos como a proximidade do corpo técnico de Jaraguá do Sul, a disponibilidade de mão de obra qualificada na região e a infraestrutura logística, com acesso à BR-280 e os principais portos catarinenses. "O projeto prevê ainda a geração de aproximadamente 1.000 novos empregos diretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região", destacou a empresa.

O plano de expansão na unidade de Energia em Jaraguá do Sul contará com investimentos de cerca de R$ 160 milhões, que resultará na adição de 11.250 m? à área produtiva. "A expansão visa atender ao crescimento orgânico da demanda pelos produtos já fabricados na unidade, garantindo maior eficiência operacional e suporte ao crescimento da companhia", concluiu a Weg.

