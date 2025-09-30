War, Perfil e mais: confira 12 jogos de tabuleiro para o Dia das Crianças

O Guia de Compras UOL preparou uma lista de jogos de tabuleiro ideal para presentear no Dia das Crianças e incentivar brincadeiras fora das telas. Entre os escolhidos estão clássicos como War, Banco Imobiliário, Perfil 7 e Imagem & Ação —e alguns deles estão com até 34% de desconto.

Para facilitar sua escolha, detalhamos o número de jogadores, a idade recomendada e o propósito de cada jogo. Confira a seguir:

Produzido com papel, polipropileno e poliestireno;

Para dois a quatro jogadores a partir de cinco anos;

Objetivo do jogo: os jogadores devem tentar chegar ao centro do tabuleiro para derrotar o T-Rex, que está monopolizando o alimento da ilha.

Feito com papel, polipropileno e poliestireno;

Ideal para dois a seis jogadores a partir de cinco anos;

Objetivo do jogo: todos os jogadores recebem cartelas com figuras que estão no tabuleiro, após o sinal, os participantes devem localizá-las com suas fichas coloridas. Quem colocar primeiro as fichas será o vencedor.

Composto de papel-cartão e polipropileno;

Recomendado para dois a quatro jogadores a partir de nove anos;

Objetivo do jogo: um dos participantes escolhe o tema do tabuleiro e coloca uma ficha sobre ele. Depois, ele sorteia uma letra sem deixar que os outros jogadores vejam. Assim, é só pensar em uma palavra que comece com essa letra e contar aos outros usando apenas os movimentos.

Material de cartolina;

Indicado para dois a seis jogadores a partir dos oito anos;

Objetivo do jogo: os jogadores devem girar uma roleta para testar seus conhecimentos sobre arte, entretenimento, história, geografia, ciência e esportes. No jogo, cada um utiliza peões para avançar nas etapas e ganhar uma ficha. Ganha aquele que conquistar as seis fichas.

Material de papel;

Indicado para dois a quatro jogadores a partir de cinco anos;

Objetivo do jogo: os jogadores devem responder a diferentes perguntas que envolvem categorias como clima, vegetação e fuso horário, além da divisão geopolítica e capitais do mundo, pontos turísticos, curiosidades, relevo e hidrografia.

Material de plástico;

Indicado para quatro ou mais jogadores a partir de 10 anos;

Objetivo do jogo: cada jogador deverá desenhar e, na sua vez, tentará passar à sua equipe uma palavra ou expressão. É proibido falar, escrever letras e números e fazer gestos ou mímicas. Os colegas de equipe têm o tempo da ampulheta para adivinhar a palavra. No total, são 2.400 palavras ou expressões, divididas em seis categorias, para divertir a todos.

Composto de cartolina;

De três a oito jogadores acima de oito anos;

Nesta edição, é possível usar um aplicativo para celular de realidade aumentada, disponível para iOS e Android;

Objetivo do jogo: descobrir o responsável pelo assassinato de Carlos Fortuna. Percorrendo a cidade, os jogadores devem coletar as provas que apontem o assassino, a cena e a arma do crime. Quem conseguir solucionar o mistério primeiro, ganha.

Produzido com papel, papel-cartão e polietileno;

Indicado para dois a seis jogadores a partir de 11 anos;

Objetivo do jogo: a cada carta, o jogador terá dicas sobre pessoas, anos, coisas ou lugares, para deduzir de quem é o perfil em questão. A cada rodada, uma carta com um perfil secreto é sorteada. Um a cada vez, os jogadores vão recebendo dicas sobre o perfil secreto e quanto menos dicas forem utilizadas para acertar, mais pontos ganha.

Para dois a seis jogadores a partir de sete anos;

Objetivo de jogo: os jogadores devem percorrer o tabuleiro tomando decisões da vida como casamento, filhos e profissão. Ganha quem chegar ao fim do jogo com mais dinheiro acumulado

Composto por papelão e plástico;

Recomendado para dois a seis jogadores;

Objetivo do jogo: cada jogador escolhe um peão para se aventurar no jogo de ganhos e perdas. Cada participante joga os dados para andar no tabuleiro para comprar terrenos e fazer negociações.

Produzido com papel, papel-cartão, polietileno e poliestireno;

Indicado para três a seis jogadores acima de 10 anos;

Objetivo do jogo: cada jogador deve usar toda inteligência e astúcia para derrotar seus adversário em meio ao jogo estratégico. Os jogadores devem utilizar seus exércitos para ocupar continentes e, por consequência, o mundo.

Material de papelão e plástico;

Para três a 12 jogadores acima de oito anos;

Objetivo do jogo: o narrador deve olhar as cartas nas mãos e, sem revelar aos jogadores, escolher um e falar uma palavra, frase ou ideia sobre ela. Os outros jogadores escolhem secretamente uma carta de suas mãos que melhor combina com a frase dita pelo narrador. O narrador então embaralha as cartas recebidas e as revela no tabuleiro. Com todas as imagens à mostra, os jogadores devem apostar na carta que acreditam ser a escolhida pelo narrador. Se algum jogador conseguir roubar votos do narrador, ele ganha pontos. Caso ninguém ou todos acertem a carta correta, o narrador não pontua, mas os outros jogadores marcam dois pontos.

*Com informações de texto publicado em 24/09/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.