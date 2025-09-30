Vendas de diesel no Brasil caem 1,2% em agosto, mostra ANP

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas de diesel B (com mistura de biodiesel) no Brasil pelas distribuidoras caíram cerca de 1,2% em agosto em relação ao mesmo período de 2024, com o fim do período de colheita do milho safrinha influenciando em uma redução do transporte de grãos dos campos para outros destinos, segundo dados da reguladora ANP e análise da consultoria StoneX nesta terça-feira.

No total, as vendas de diesel no país somaram 6,04 bilhões de litros em agosto, contra 6,12 bilhões no mesmo mês do ano passado, mostraram os dados da ANP.

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas de diesel B somaram 45,73 bilhões de litros, alta de 2,3% ante o mesmo período do ano passado.

"Para os próximos meses, a demanda pelo combustível tende a se manter aquecida, respondendo à preparação para a safra de soja, cujo plantio já foi iniciado em algumas regiões do Brasil", disse Bruno Cordeiro, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, em nota.

"Nesse sentido, a maior chegada de insumos agrícolas e o envio desses produtos aos campos acaba afetando positivamente o consumo de diesel B."

A StoneX prevê uma demanda ao redor de 23,4 bilhões de litros entre setembro e dezembro, com o consumo total em 2025 de cerca de 69,1 bilhões de litros -- alta de 2,7% frente ao registrado no ano passado.

GASOLINA

As vendas de gasolina C (misturada com etanol anidro), por sua vez, tiveram alta de aproximadamente 1,57% em agosto, atingindo 3,87 bilhões de litros, mostraram os dados da ANP, diante de uma maior competitividade ante o etanol hidratado, seu concorrente direto nas bombas.

"Em geral, o aumento dos preços do etanol hidratado diante do início da mistura do E30 tornou o biocombustível menos atrativo em algumas regiões importantes para o consumo de Ciclo Otto, o que favoreceu a demanda por gasolina C", afirmou Isabela Garcia, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Dessa forma, as vendas de etanol hidratado recuaram cerca de 4,73% em agosto, a 1,7 bilhão de litros.

Considerando o acumulado entre janeiro e agosto, as vendas de gasolina C somaram 30,07 bilhões de litros, o que representa uma alta de 3,8% na comparação anual.

Em contraste, a demanda pelo etanol hidratado no acumulado do ano recuou 2% frente ao ano passado, com essa tendência devendo se aprofundar nos próximos meses diante da relação de preços menos favorável para o biocombustível, segundo Garcia.