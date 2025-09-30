Vance diz que EUA "estão caminhando para paralisação" após reunião com democratas

Por Richard Cowan e David Morgan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus oponentes democratas parecem ter feito pouco progresso em uma reunião na Casa Branca com o objetivo de evitar uma paralisação do governo que pode interromper uma ampla gama de serviços já na quarta-feira.

Ambos os lados saíram da reunião dizendo que o outro seria o culpado se o Congresso não conseguir prorrogar o financiamento do governo além do prazo da meia-noite de terça-feira (horário local).

"Acho que estamos caminhando para uma paralisação", disse o vice-presidente JD Vance.

Os democratas dizem que qualquer acordo para estender esse prazo também deve preservar os benefícios de saúde que estão expirando, enquanto os republicanos de Trump insistem que saúde e financiamento do governo devem ser tratados como questões separadas.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que os dois lados "têm diferenças muito grandes".

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem ser adiados.

Os impasses orçamentários se tornaram relativamente rotineiros em Washington nos últimos 15 anos e geralmente são resolvidos no último minuto. Mas a disposição de Trump de anular ou ignorar as leis de gastos aprovadas pelo Congresso injetou uma nova dimensão de incerteza.

Trump se recusou a liberar bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso e ameaça ampliar sua ofensiva contra servidores públicos federais caso os parlamentares permitam uma paralisação do governo. Até o momento, apenas algumas agências publicaram planos detalhando como procederiam no caso de uma paralisação.

A Casa Branca divulgou uma decreto na noite de segunda-feira estendendo a vida de mais de 20 comitês consultivos federais até 2027. Ainda não está claro como esses comitês - que assessoram o presidente em áreas como comércio e segurança nacional - serão financiados em meio à incerteza da paralisação.

O que está em questão é US$1,7 trilhão em gastos discricionários que financiam as operações das agências, o que equivale a cerca de um quarto do orçamento total de US$7 trilhões do governo. A maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$37,5 trilhões.

