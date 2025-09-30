CORREÇÃO-Vale Base Metals inicia operação de 2º forno de Onça Puma, no Pará

(Corrige no 2º parágrafo o número de empregos criados para 2.500, e não 270 como informado anteriormente)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale Base Metals (VBM) iniciou nesta terça-feira a operação do segundo forno de processamento de níquel no Complexo de Mineração Onça Puma, no sudeste do Pará, elevando em 60% a capacidade de produção do ativo, a 40 mil toneladas do metal por ano.

Com investimentos de US$480 milhões, o novo forno da unidade de metais básicos da Vale levou três anos para ser finalizado e gerou 2.500 empregos durante a fase de construção, informou a Vale em um comunicado ao mercado.

"A conclusão do projeto do Forno 2 consolida Onça Puma como a maior operação de ferroníquel do Brasil e representa um marco significativo em nossas atividades no sul do Pará", disse Shaun Usmar, CEO da VBM, em nota.

O início das operações do Forno 2, juntamente com o aumento da produção subterrânea em Voisey's Bay, no Canadá, deverá elevar a produção de níquel para entre 210 mil e 250 mil toneladas até 2030.

Para 2025, a VBM manteve sua meta de atingir produção de níquel entre 160 mil e 175 mil toneladas em 2025.

A Vale detém 90% da Vale Base Metals e os demais 10% pertencem à Manara Minerals Investment Company.

O Complexo de Mineração Onça Puma conta atualmente com mais de 1.800 funcionários e contratados permanentes, segundo a mineradora.

Usmar reiterou ainda que a empresa permanecerá investindo na expansão de sua presença na região e no fortalecimento do portfólio da empresa de minerais críticos.

(Por Marta Nogueira)