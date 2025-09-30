USDA: qualidade da safra de soja nos EUA melhora levemente; milho fica estável

São Paulo, 30 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos melhorou levemente na semana encerrada em 28 de setembro, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). De acordo com a agência, 62% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, aumento de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 64%. Conforme o USDA, 79% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 79% há um ano e 77% na média dos cinco anos anteriores. A agência disse também que 19% da safra tinha sido colhida, em comparação a 24% um ano antes e 20% na média de cinco anos.No caso do milho, 66% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 64%. O USDA informou que 95% da safra tinha formado dentes, ante 95% em igual período do ano passado e 96% na média de cinco anos. Além disso, 71% da safra estava madura, ante 73% há um ano e 74% na média. O USDA disse também que 18% da safra tinha sido colhida, em comparação a 20% no ano passado e 19% na média.O USDA informou que o plantio da safra de trigo de inverno estava em 34%, ante 37% no ano passado e 36% na média de cinco anos. A agência disse também que 13% da safra tinha emergido, ante 13% no ano passado e 12% na média.Quanto ao algodão, 47% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 31%. A agência disse que 67% da safra tinha abertura de maçãs, ante 71% no ano passado e 69% na média. A colheita estava em 16%, em comparação a 19% há um ano e 16% na média de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.