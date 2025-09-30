Topo

Notícias

Unicamp rompe com instituto israelense e cita genocídio de palestinos

30/09/2025 21h31

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou nesta terça-feira (30) a rescisão unilateral do acordo de cooperação acadêmica com o Instituto Tecnológico Technion, de Israel.

"A situação se deteriorou de tal forma que as violações aos direitos humanos e à dignidade da população palestina se transformaram em uma constante inaceitável", diz o documento que justifica o rompimento. 

Notícias relacionadas:

O reitor da universidade, Paulo Cesar Montagner, disse que a Unicamp já havia se manifestado contra a situação na Faixa de Gaza em duas outras oportunidades e que o rompimento é a reafirmação do "posicionamento contrário ao genocídio da população palestina".

De acordo com Montagner, a decisão de rompimento segue na mesma linha do posicionamento do governo brasileiro - que condena as ações israelenses na região - e de outras universidades do mundo que se mostraram contrárias à situação imposta à Faixa de Gaza.

O convênio previa parceria em projetos de pesquisa e intercâmbio de docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação e graduação.

A Embaixada de Israel no Brasil foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para manifestações. 

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Japão vence Chile (2-0) no Mundial Sub-20; Paraguai empata com Coreia do Sul

Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

ONG afirma que El Salvador utiliza sistema penal contra dissidência

Trump diz que está perto de alcançar acordo orçamentário com Harvard

Autoridades realizam buscas por homem que decapitou leão-marinho nos EUA

EUA caminha para fechamento administrativo após fracasso de última votação no Senado

Detido no Peru o 'pequeño J', suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina

Principal suspeito de mandar matar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru

Unicamp rompe com instituto israelense e cita genocídio de palestinos

Balanço de terremoto nas Filipinas aumenta para 26 mortos e 147 feridos

Nubank solicita licença para operar como banco nos EUA