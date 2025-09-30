UE terá novas metas climáticas até a COP30, diz Von der Leyen

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia estabelecerá metas de corte de emissões para 2035 e 2040 a tempo da cúpula climática COP30 em novembro, no Brasil, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira, depois que o bloco perdeu o prazo da ONU para aprovar as metas neste mês.

Outras grandes economias, incluindo a China, cumpriram o prazo da ONU.

"Antes da COP30 em Belém, definiremos as metas NDC para 2035 e 2040", disse Von der Leyen em um evento da UE em Bruxelas por meio de mensagem de vídeo. A ONU se refere às metas climáticas dos países como "contribuições nacionalmente determinadas", ou NDCs, na sigla em inglês.

Ao mesmo tempo em que procurava pressionar os países da UE a tomar uma decisão, Von der Leyen reconheceu a necessidade de pragmatismo, dadas as divisões entre os países membros com relação às metas.

"A forma como alcançaremos essas metas será diferente. O mundo mudou. A concorrência global é acirrada e nem sempre justa. Precisamos de mais flexibilidade, mais pragmatismo, mas ao mantermos o curso, proporcionamos estabilidade para os trabalhadores, clareza para as empresas e certeza para os investidores", disse ela.

Von der Leyen disse que a Europa manterá suas metas climáticas, que Bruxelas está reduzindo a burocracia para ajudar as empresas na transição verde e está investindo em redes de energia para que os consumidores sintam os benefícios da energia renovável mais barata.

No entanto, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, procurou se afastar da ação climática, as economias estagnaram e a Europa priorizou os gastos com defesa, e alguns membros da UE pressionaram a Comissão a desacelerar sua agenda verde.

As negociações climáticas da COP30 em Belém, no Brasil, serão um teste do apetite das principais economias para continuar seus esforços.

Nem todos estão confiantes de que a UE chegará a um acordo sobre suas metas a tempo. Países como França, Alemanha e Polônia exigiram que os governos debatessem as metas climáticas em uma cúpula no final de outubro. Isso deixará os Estados membros com apenas algumas semanas para concluir e aprovar as metas antes da COP30.

"Não sei se chegaremos a tempo para Belém, simplesmente não sei. Depende de muitos, muitos elementos neste momento", disse um alto funcionário polonês.