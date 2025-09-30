Topo

Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

30/09/2025 14h00

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (30) um acordo com a gigante farmacêutica Pfizer que, segundo ele, reduzirá o preço de alguns medicamentos nos Estados Unidos. 

O presidente americano não forneceu detalhes sobre o número de medicamentos incluídos no acordo, mas indicou que ele mesmo concede à Pfizer uma isenção de três anos das tarifas farmacêuticas recentemente anunciadas pelos Estados Unidos.

mdo/bjt/mar/ad/aa

© Agence France-Presse

