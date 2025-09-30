Topo

Notícias

Trump diz que shutdown do governo pode ser positivo e servir para 'eliminar' pautas democratas

São Paulo

30/09/2025 18h04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar nesta terça-feira a possibilidade de uma paralisação do governo (shutdown, em inglês), afirmando que a ocasião pode trazer resultados positivos. "Vamos demitir muita gente quando houver um shutdown", disse, acrescentando que "muita coisa boa pode vir de shutdowns". Segundo ele, a medida seria uma forma de eliminar políticas defendidas pelos democratas.

Em evento no Salão Oval da Casa Branca, Trump acusou seus adversários de defenderem pautas que considera radicais. "Estamos indo bem como país, então a última coisa que queremos é fechar o governo. Os democratas querem fronteiras abertas. Querem homens competindo em esportes femininos. Querem transgênero para todo mundo. Eles nunca param. Então não temos escolha sobre o shutdown, declarou.

Além das declarações sobre o impasse orçamentário, o republicano disse estar próximo de concluir um acordo com a Universidade de Harvard. "Estamos perto de finalizar um acordo com Harvard. Eles pagarão cerca de US$ 500 milhões", afirmou, sem dar detalhes sobre o que envolve a negociação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Governo israelense confirma polêmico David Zini como chefe do Shin Bet

Promotoria de Nova York pede mais de 11 anos de prisão para P.Diddy

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão