Trump diz que shutdown do governo pode ser positivo e servir para 'eliminar' pautas democratas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar nesta terça-feira a possibilidade de uma paralisação do governo (shutdown, em inglês), afirmando que a ocasião pode trazer resultados positivos. "Vamos demitir muita gente quando houver um shutdown", disse, acrescentando que "muita coisa boa pode vir de shutdowns". Segundo ele, a medida seria uma forma de eliminar políticas defendidas pelos democratas.

Em evento no Salão Oval da Casa Branca, Trump acusou seus adversários de defenderem pautas que considera radicais. "Estamos indo bem como país, então a última coisa que queremos é fechar o governo. Os democratas querem fronteiras abertas. Querem homens competindo em esportes femininos. Querem transgênero para todo mundo. Eles nunca param. Então não temos escolha sobre o shutdown, declarou.

Além das declarações sobre o impasse orçamentário, o republicano disse estar próximo de concluir um acordo com a Universidade de Harvard. "Estamos perto de finalizar um acordo com Harvard. Eles pagarão cerca de US$ 500 milhões", afirmou, sem dar detalhes sobre o que envolve a negociação.