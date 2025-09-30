Topo

Notícias

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

30/09/2025 17h53

Donald Trump disse nesta terça-feira (30) que seria um "insulto" para os Estados Unidos caso ele não seja laureado com o Prêmio Nobel da Paz por seu suposto papel na resolução de várias guerras.

O presidente americano, que vem há muito tempo tentando ganhar o prêmio que será anunciado em 10 de outubro, fez campanha para si um dia depois de anunciar um plano de paz para encerrar a guerra em Gaza.

"Você receberá o Prêmio Nobel?", perguntou a si mesmo Trump, para depois responder: "Absolutamente não. Eles vão entregar para alguém que não fez absolutamente nada."

Não receber essa distinção "seria um grande insulto para o nosso país", acrescentou, durante um discurso para altos oficiais militares americanos. "Não o quero para mim, o quero para o país", acrescentou.

O dirigente republicano se incomoda há bastante tempo com o fato de o ex-presidente democrata Barack Obama ter recebido o Nobel da Paz em 2009.

Nesta terça, Trump insistiu em que solucionou sete guerras desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

Acrescentou que, se o Hamas aceitar seu plano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza, serão oito os conflitos finalizados graças à sua intermediação.

"Serão oito [guerras] em oito meses. É algo muito bom", frisou o mandatário.

O grupo de trabalho responsável por escolher o ganhador do prêmio, o Comitê Nobel Norueguês, insiste em que não se deixará influenciar pela campanha de Trump.

"Obviamente, notamos que há bastante atenção midiática para certos candidatos", disse recentemente à AFP Kristian Berg Harpviken, secretário do comitê.

"Mas, na realidade, isso não tem impacto nas discussões que ocorrem dentro do comitê", acrescentou.

Trump atribuiu para si o mérito de ter encerrado conflitos como os entre Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, República Democrática do Congo e Ruanda, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão.

Muitos dos méritos que ele atribui para si são parciais ou imprecisos.

jz/ad/mvl/dga/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Governo israelense confirma polêmico David Zini como chefe do Shin Bet

Promotoria de Nova York pede mais de 11 anos de prisão para P.Diddy

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão