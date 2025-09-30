Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

O presidente americano, Donald Trump, disse hoje que seria um "seria um grande insulto" aos Estados Unidos se ele não recebesse o Prêmio Nobel da Paz por seu papel na resolução de diversas guerras.

O que aconteceu

Trump fez o comentário em uma reunião de oficiais militares de alto escalão dos Estados Unidos. "Você receberá o Prêmio Nobel?", perguntou Trump a si mesmo, e então respondeu: "De jeito nenhum. Eles o darão a um sujeito que não fez absolutamente nada".

Na última quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que indicaria Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz se ele conseguisse acabar com a guerra na Ucrânia. A declaração foi uma resposta a um repórter que perguntou se a Ucrânia pretende nomear Trump para o prêmio. Zelensky afirmou que, se Trump realmente encerrar a guerra, "todos os ucranianos fariam isso com prazer", já que seria uma missão extraordinária.

O Nobel da Paz é o prêmio internacional mais importante dado a quem contribui significativamente para a paz entre as nações. A lista de indicados é mantida em segredo por 50 anos, e muitas pessoas têm o direito de indicar nomes, como membros de governos e Parlamentos, chefes de Estado, professores universitários de áreas como história e direito, e vencedores anteriores do prêmio.

Trump foi perguntado sobre o interesse em ser indicado por Zelensky, e respondeu "por que não?". Se o republicano ganhar o prêmio, ele será o quinto presidente dos EUA a fazê-lo. Antes dele, foram Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Países já indicaram Trump Israel, Paquistão e Camboja sinalizaram indicação do presidente dos EUA. Netanyahu disse que Trump "demonstrou dedicação inabalável e excepcional para promover a paz, a segurança e a estabilidade em todo o mundo". O Paquistão disse em junho que recomendaria Trump por seu trabalho em ajudar a resolver um conflito entre aquele país e a Índia. Já o Camboja foi motivado após intervenção direta de Trump na interrupção do conflito com a Tailândia.

Macron desafiou Trump

O presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou Trump a acabar com a guerra em Gaza. O desfecho do conflito seria um incentivo para o Prêmio Nobel da Paz.

"Há alguém que pode fazer algo, e esse é o presidente dos Estados Unidos", afirmou Macron. O chefe de Estado francês deu entrevista à emissora francesa BFMTV, de Nova York, no dia seguinte ao seu reconhecimento de um Estado da Palestina.

Vejo um presidente americano que está comprometido, que reiterou isso esta manhã na tribuna [das Nações Unidas]: 'Quero a paz. Resolvi sete conflitos'. Que quer o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz só é possível se ele acabar com este conflito

Emmanuel Macron

Quem está qualificado para ganhar o prêmio?

Todas as pessoas vivas e instituições ativas podem ser indicadas ao Nobel da Paz. Segundo o testamento de Alfred Nobel, criador do prêmio, ele deve ser concedido a quem mais se destacou em promover a paz entre as nações, reduzir exércitos permanentes ou incentivar encontros e acordos pacíficos.

Na prática, qualquer pessoa pode receber o Prêmio Nobel da Paz. A história do prêmio mostra claramente que ele é dado a pessoas de todas as camadas da sociedade de todo o mundo

Presidente do Comitê do Prêmio da Paz, Jorgen Watne Frydnes

Os Prêmios Nobel são anunciados em outubro de cada ano. As indicações se encerram em janeiro, o que significa que as nomeações a Trump não poderiam ser consideradas este ano.

Com AFP