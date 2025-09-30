Topo

Notícias

Trump diz que pode fazer coisas "ruins" e "irreversíveis" para democratas durante shutdown

São Paulo

30/09/2025 14h17

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país provavelmente terá uma paralisação nas atividades do governo (shutdown, em inglês), durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, 30. O republicano frisou as diferenças nas prioridades da sua agenda e da oposição em diversos assuntos, como imigração e direitos de pessoas trans.

"Não queremos um shutdown, mas podemos fazer muitas coisas nele que serão ruins para democratas, e irreversíveis por eles. Podemos mudar orçamento de maneiras que não poderiam ser feitas antes, como cortar benefícios para milhares de pessoas", disse, acrescentando que este é um "risco" sendo tomado pela oposição.

Minutos antes, Trump havia classificado a conversa com os líderes democratas do Congresso, o deputado Hakeem Jeffries e o senador Chuck Schumer, como "boa" e afirmado que estava pronto para "ver o que acontece" quanto ao shutdown.

Sobre o anúncio de redução nos preços de medicamentos, o republicano afirmou pretende tarifar farmacêuticas que não fizerem um acordo com uma alíquota extra de 5% a 8%. Ele também reiterou que o governo está trabalhando para reduzir custos de seguros de saúde.

Ao ser questionado, Trump disse que não é contra a entrada total de imigrantes no país, mas que pretende manter as fronteiras fechadas. "Queremos imigrantes, mas que venham legalmente", pontuou.

O presidente também voltou a defender a interferência de tropas nacionais em cidades americanas para promover "mais segurança". "Governadores democratas deveriam estar nos implorando para enviar tropas", disse.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

Terremoto de magnitude 6,0 atinge a ilha indonésia de Java (USGS)

FPA mantém contrariedade à taxação das LCAs, diz presidente da bancada

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

Balé da Cidade de São Paulo apresenta coreografias de Rafaela Sahyoun e Alejandro Ahmed na França

O que são os juízes 'TQQ' que corregedor quer extinguir? Entenda

Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente terá uma paralisação' administrativa

Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita