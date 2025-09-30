Trump diz que Hamas tem até quatro dias para aceitar plano de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o Hamas tem até quatro dias para responder à proposta de seu governo para Gaza. Plano de paz dos EUA determina desarmamento completo do grupo extremista, entre outros pontos.

O que aconteceu

Trump disse que, caso o Hamas não aceite proposta, "isso terá um final triste". "Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse a jornalistas ao ser questionado sobre um prazo.

Plano também exclui o Hamas de um futuro papel no governo palestino e rendição de militantes. Plano, de 20 pontos, inclui libertação de reféns, vivos ou mortos, bem como a criação de um governo transitório, que supervisionaria a gestão do território. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, é o nome cotado para assumir a função.

Caso o grupo rejeite esta proposta, Israel tem aval dos Estados Unidos para "eliminá-lo". Em entrevista coletiva após o encontro, o presidente dos EUA afirmou que o chefe de Israel teria seu apoio para "fazer o que for preciso para destruir" os militantes.

Se ambas as partes aceitarem a proposta, a guerra em Gaza terminará imediatamente. Plano assegura que as forças israelenses irão recuar para posições acordadas e cessarão todas as operações militares, como bombardeios e movimentações no campo de batalha. A reconstrução de Gaza começará de forma rápida, com foco em beneficiar a população local que já sofreu demais.

Dentro do tempo estipulado após Israel aceitar o acordo, todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, serão devolvidos. Em troca, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua e 1.700 palestinos de Gaza presos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças. Para cada refém morto devolvido, Israel devolverá os corpos de 15 palestinos mortos.

O Hamas e outras facções se comprometerão a não participar da política ou da administração de Gaza. Toda a sua infraestrutura militar, como túneis e fábricas de armas, será destruída, e um processo de desmilitarização será supervisionado por monitores internacionais. Membros do Hamas que aceitarem abandonar as armas poderão receber anistia ou, se desejarem sair de Gaza com segurança para os países receptores.

Após o acordo ser aceito, a ajuda humanitária entrará imediatamente em Gaza, coordenada por organizações internacionais como a ONU e o Crescente Vermelho. Serão restaurados serviços básicos, como água, energia, esgoto, hospitais e padarias. Uma zona econômica especial será criada em Gaza, com incentivos para atrair investimentos e gerar empregos. Segundo a proposta de Trump, a abertura da passagem de Rafah em ambas as direções estará sujeita ao mesmo mecanismo usado pelo acordo de 19 de janeiro de 2025.

Gaza será administrada temporariamente por um comitê palestino formado por especialistas e supervisionado por órgão liderado por Trump e Blair. Esse comitê será fiscalizado por um órgão internacional chamado "Conselho da Paz", chefiado por Donald Trump, com apoio de líderes internacionais como Tony Blair. A autoridade palestina poderá reassumir o controle de Gaza quando concluir as reformas necessárias, conforme planejado em propostas, incluindo o plano de paz do Presidente Trump em 2020 e a proposta saudita-francesa.

Será criada uma Força Internacional de Estabilização, com apoio dos Estados Unidos e países árabes, para treinar a nova polícia palestina. Em cooperação com Israel e Egito, o objetivo do treinamento é garantir a segurança nas fronteiras. Israel não irá ocupar nem anexar Gaza, mas manterá uma presença mínima de segurança até que o território esteja livre de ameaças.

Será implementado um programa de diálogo entre religiões para promover a convivência pacífica entre palestinos e israelenses. À medida que a reconstrução avança e a autoridade palestina cumpre seu programa de reformas, poderá surgir uma oportunidade para a criação de um Estado palestino. Se o Hamas atrasar ou rejeitar a proposta, as operações de ajuda humanitária continuarão em áreas de Gaza "livres de terrorismo".

Hamas analisa; Israel nega Estado Palestino

Liderança de grupo extremista examina termos de proposta. Grupo recebeu texto de líderes do Qatar e do Egito após a reunião entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Hamas só aceitará se estiverem inclusos a retirada de Israel de Gaza e o fim da guerra. Informação é de reportagem da BBC, com relatos de uma figura importante do grupo. O jornal britânico disse ainda que, segundo a fonte palestina, os termos estariam alinhados à visão de Israel e não protegeriam os interesses de Gaza.

Benjamin Netanyahu, premiê israelense, disse aceitar acordo, mas refutou a criação de um Estado da Palestina. Depois do encontro com o republicano, ele afirmou que a proposta não está prevista nos termos e que o Exército de Israel vai continuar a operar em Gaza. "Nos oporemos com veemência a um Estado palestino", afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

*Com AFP