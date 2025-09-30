Topo

Notícias

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

30/09/2025 10h19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que dá ao Hamas "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza, que estipula o desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo.

"Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre um prazo. "O Hamas aceitará ou não. E se não aceitarem, isso terá um final triste", acrescentou.

O Hamas "pagará no inferno" se rejeitar o plano que Trump anunciou na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, disse o presidente alguns minutos depois, durante um discurso para a cúpula militar de seu país.

"Temos quase todo o mundo a bordo", assegurou Trump, em referência à reação positiva de países árabes e europeus à proposta de paz de 20 pontos.

"Espero que assinem para seu próprio bem", acrescentou, em referência ao Hamas.

bur/jz/val/fp/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Chácara no interior de SP era usada para falsificar e envasar bebidas, aponta polícia

Trump diz que EUA vai 'monitorar' o narcotráfico por terra após ataques no Caribe

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

Cidade do interior de SP sofre com escassez de água e aulas ficam online