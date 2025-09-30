Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo americano, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento.

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final da meia-noite para um acordo. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

"Eles vão paralisar o governo, não nós. Não queremos paralisar porque estamos vivendo o melhor período de todos os tempos", gabou-se.

Se o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, até a meia-noite desta terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um "shutdown", que paralisará a maioria dos serviços federais.

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão temporariamente sem receber seus salários e muitos benefícios sociais serão interrompidos.

"Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles (...), como demitir muitas pessoas ou cortar coisas que eles gostam", disse Trump, referindo-se aos democratas.

Os democratas são minoria no Congresso, mas a extensão dos gastos públicos que os republicanos querem aprovar até o final de novembro exige sete votos adicionais no Senado, e esses votos devem vir da oposição.

