Topo

Notícias

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

30/09/2025 14h16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que "provavelmente" haverá uma paralisação do governo americano, culpando os democratas pelo impasse nas negociações com os republicanos sobre um acordo de financiamento. 

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse Trump a repórteres no Salão Oval, poucas horas antes do prazo final da meia-noite para um acordo. "Nada é inevitável, mas eu diria que é provável".

"Eles vão paralisar o governo, não nós. Não queremos paralisar porque estamos vivendo o melhor período de todos os tempos", gabou-se.

Se o Congresso não aprovar um orçamento, mesmo que temporário, até a meia-noite desta terça-feira, os Estados Unidos enfrentarão um "shutdown", que paralisará a maioria dos serviços federais. 

Centenas de milhares de funcionários públicos ficarão temporariamente sem receber seus salários e muitos benefícios sociais serão interrompidos. 

"Podemos fazer coisas durante a paralisação que são irreversíveis, que são ruins para eles (...), como demitir muitas pessoas ou cortar coisas que eles gostam", disse Trump, referindo-se aos democratas. 

Os democratas são minoria no Congresso, mas a extensão dos gastos públicos que os republicanos querem aprovar até o final de novembro exige sete votos adicionais no Senado, e esses votos devem vir da oposição.

aue/jz/mar/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

Terremoto de magnitude 6,0 atinge a ilha indonésia de Java (USGS)

FPA mantém contrariedade à taxação das LCAs, diz presidente da bancada

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

Balé da Cidade de São Paulo apresenta coreografias de Rafaela Sahyoun e Alejandro Ahmed na França

O que são os juízes 'TQQ' que corregedor quer extinguir? Entenda

Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente terá uma paralisação' administrativa

Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita