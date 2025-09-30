Trump diz que EUA estão caminhando para paralisação do governo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira que os Estados Unidos provavelmente estão caminhando para a 15ª paralisação do governo desde 1981, acrescentando que seu governo pode fazer mudanças irreversíveis durante esse cenário.

"Provavelmente teremos uma paralisação", disse ele a repórteres na Casa Branca.

Trump disse que os democratas estão assumindo um risco em suas negociações sobre a paralisação, acrescentando que o governo Trump pode cortar os benefícios que paga.

(Reportagem de Nandita Bose e Trevor Hunnicutt)