Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

A primeira escola de pilotos de balão regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou as operações em Praia Grande, Santa Catarina. A inauguração acontece três meses após um grave acidente com balão matar oito pessoas, nesta mesma cidade.

O que aconteceu

O Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) foi inaugurado em 22 de setembro, após autorização da Anac. A escola ministra aulas práticas e teóricas para a formação de pilotos e instrutores. É necessário ter 18 anos.

A Anac autorizou o balão de modelo G20-3600 para as aulas práticas. A conclusão do curso leva pelo menos 60 dias, a depender da disponibilidade do aluno.

A escola de pilotos funciona em Praia Grande, mesma cidade que registrou, em junho, um acidente com balão que deixou oito mortos e dezenas de feridos. A tragédia acendeu o alerta para regulamentação da atividade no Brasil.

Praia Grande é conhecida como a capital catarinense dos cânions. A ideia é tornar o município como referência nacional no balonismo.