Tottenham empata no fim na visita ao Bodo/Glimt (2-2) pela 2ª rodada da Champions

O Tottenham sofreu, mas arrancou um empate em 2 a 2 contra o norueguês Bodo/Glimt em sua viagem ao Círculo Polar Ártico nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, graças a um gol contra de Jostein Gundersen no final da partida.

O ponta-esquerda Jens Petter Hauge marcou dois gols para os impressionantes anfitriões no segundo tempo (53' e 66'), antes de Micky van de Ven diminuir (68') e os 'Spurs' empatarem com o gol contra (89') garantindo um ponto para o atual campeão da Liga Europa, comandado pelo técnico Thomas Frank.

A reedição da semifinal da Liga Europa do ano passado, que o Tottenham venceu por 5 a 1 no placar agregado, parecia destinada a terminar como a primeira vitória do estreante Bodo/Glimt na Liga dos Campeões. Até que veio a reação dramática do time londrino no final da partida.

O resultado deixa os 'Spurs' com quatro pontos após uma vitória na estreia contra o Villarreal, enquanto o Bodo/Glimt tem 2 pontos depois de outro empate em 2 a 2, contra o Slavia Praga.

Jogando em casa pela primeira vez na principal competição europeia de clubes, o time norueguês cresceu e logo assumiu o controle da partida.

O árbitro marcou um pênalti para os anfitriões logo após a meia hora de jogo, quando Rodrigo Bentancur agarrou Fredrik Andre Bjorkan na área.

Mas os problemas de Kasper Hogh na cobrança de pênalti na fase de grupos deste ano continuaram, com seu chute passando por cima do travessão, após também errar contra o Slavia Praga na primeira rodada.

O Tottenham permaneceu cercado em seu próprio campo durante o restante do primeiro tempo, e o domínio do Bodo/Glimt finalmente deu resultado oito minutos após o intervalo, quando Hauge marcou de dentro da área.

A alegria no Estádio Aspmyra foi interrompida dois minutos depois, quando a falta cobrada por Pedro Porro foi rebatida na trave e Bentancur aproveitou o rebote. Mas a torcida norueguesa, vestida de amarelo, voltou a vibrar quando o VAR identificou uma falta de Van de Ven no cruzamento de Porro e o árbitro anulou o gol.

Hauge ampliou a vantagem do Bodo/Glimt (66') com uma finalização forte de pé esquerdo, longe de Guglielmo Vicario, após o jogador de 25 anos se livrar com facilidade de Porro na entrada da área.

Porro e Van de Ven se redimiram dois minutos depois, quando o holandês completou de cabeça o cruzamento preciso do lateral-direito, dando esperança aos 'Spurs'.

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, mexeu no time em busca do empate, e Destiny Udogiem, que havia começado no banco, encontrou Wilson Odobert, mas a cabeçada do francês acertou a trave (85').

Os anfitriões responderam à pressão com Andreas Helmersen acertando o travessão do outro lado.

Mas então veio a decepção para o Bodo/Glimt no final. Os 'Spurs' encontraram o empate (89'), quando o goleiro Nikita Haikin tentou afastar mas a bola bateu na barriga de Gundersen e entrou.

bur-nf/nr/aam/cb

© Agence France-Presse