Total de desempregados desceu a piso histórico em agosto, de 6,084 milhões, mostra IBGE

A população desocupada renovou o piso da série histórica iniciada em 2012, descendo a 6,084 milhões de pessoas no trimestre terminado em agosto. Ao mesmo tempo, a população ocupada permaneceu próxima ao maior contingente já registrado, com 102,418 milhões de trabalhadores.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa composta de subutilização da força de trabalho se manteve em 14,1%, a mais baixa da série iniciada em 2012.