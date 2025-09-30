'Massa homogênea em 4 minutos': testamos batedeira da Britânia de R$ 100

Eletrodomésticos são uma mão na roda no dia a dia. Na minha casa, já contava com air fryer, panela elétrica e forno. Agora, resolvi testar uma batedeira, e o modelo escolhido foi o Pérola 550 Turbo, da Britânia, que está à venda por R$ 99,90.

O aparelho é simples e com base fixa, ou seja, a tigela não roda automaticamente. Possui capacidade de 4,3 litros e potência de 500 W. Será que essa batedeira cumpre suas funções? Confira o que gostei, os pontos de atenção e para quem vale a pena:

O que eu gostei

Batedeira da Britânia tem capacidade de 4,3 litros Imagem: Rebecca Vettore/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Funcional. A batedeira consegue mesclar bem os ingredientes, deixando a massa lisa e homogênea rapidamente, mesmo tendo a base fixa e sem conseguir alcançar os cantinhos da tigela. Consegui uma massa de bolo fofinha e homogênea em menos de quatro minutos.

Opções de velocidade. Com quatro opções de velocidade e modo turbo, a batedeira está apta para ser usada em diferentes tipos de massas, como bolo, mousse e pudim.

Eficiente. Com 500 W de potência, a batedeira bate bem e rápido, sem deixar pelotas na massa do bolo.

Preço. Na comparação com outras batedeiras, que apresentam as mesmas opções de velocidades e base fixa, ela está com um preço mais acessível.

Tamanho. Ela possui 4,3 litros de capacidade e bate desde massas de 450 gramas, como no meu caso, até as com o dobro do que usei no teste.

Pontos de atenção

Batedeira da Britânia bateu bolo em menos de 4 minutos Imagem: Rebecca Vettore/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Base fixa. Por causa da base fixa, isto é, por não rodar, você que precisa mexer a base enquanto a batedeira funciona. No meu teste, como era pouca massa a ser batida (450 gramas) em cerca de quatro minutos, não tive dificuldade. Mas se a sua massa for um pouco mais pesada e precisar de mais tempo de execução, pode cansar um pouco.

Encaixe dos batedores. Na hora de colocar os batedores no aparelho, tive um certo trabalho no encaixe por ser um pouco duro. O botão ejetor de batedores tem a mesma questão, causando dificuldade para retirá-los.

O que mudou para mim

Com certeza, agora vou começar a fazer mais bolos para comer em casa e pedir menos no delivery. Como a batedeira não é tão grande, posso deixá-la na cozinha sem atrapalhar minhas tarefas diárias.

Para quem eu indico

Quem gosta de praticidade e de cozinhar pode ser beneficiar com essa batedeira. Mesmo sendo mais simples, vale a pena para quem busca um produto funcional e bom para ser usado no dia a dia.

