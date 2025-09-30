Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Arqueólogos revelaram uma descoberta rara em Israel: um tesouro de quase 1.400 anos com moedas de ouro e fragmentos de joias. O achado ocorreu na antiga cidade de Hipos, também chamada de Susita, às margens do Mar da Galileia.

O que aconteceu

Foram encontradas 97 moedas de ouro puro e dezenas de brincos trabalhados em ouro, adornados com pérolas, pedras semipreciosas e vidro. O material data do período bizantino, entre os séculos VI e VII.

A descoberta aconteceu por acaso, em julho, quando Edie Lipsman, operador de detector de metais, caminhava pela área da escavação. "O aparelho enlouqueceu, eu não podia acreditar, moedas de ouro começaram a aparecer uma atrás da outra", disse Lipsman em comunicado divulgado pela Universidade de Haifa.

Segundo os pesquisadores, o tesouro foi provavelmente enterrado por um morador rico durante a invasão sassânida à Palestina bizantina, em 614 d.C. Fragmentos de tecido encontrados junto às moedas indicam que elas estavam guardadas em um saco de pano.

Riqueza escondida

As moedas retratam imperadores diferentes, desde Justino I (518 d.C. a 527 d.C.) até os primeiros anos de Heráclio (610 d.C. a 613 d.C.). Há sólidos, moedas de alto valor, semisses, que valiam metade de um sólido, e tremisses, equivalentes a um terço.

Uma moeda de ouro representando o retrato do imperador bizantino Heráclio Imagem: Michael Eisenberg

Um dos tremisses, cunhado em Chipre durante a revolta contra o imperador Focas, é considerado especialmente raro. "É uma descoberta rara que acrescenta uma camada importante para entender a história política e econômica da época", afirmou Danny Syon, numismata da escavação ao Live Science.

Michael Eisenberg, arqueólogo da Universidade de Haifa e codiretor do projeto, destacou a qualidade das peças. "Encontrar moedas e joias de quase 1.400 anos que parecem novas é uma experiência rara", disse ao Times of Israel.

A queda de Hipos e o legado cristão

O local já revelou restos de sete igrejas e inscrições que mencionam ourives da época. Para Eisenberg, a presença de brincos tão variados sugere que o tesouro pode ter pertencido a um joalheiro da cidade.

Os pesquisadores acreditam que Hipos foi abandonada após um grande terremoto em 749 d.C. Até então, havia resistido a invasões e declínios, mantendo-se como um importante centro cristão no período bizantino. "O achado oferece uma janela única para a política, a riqueza e a vida cotidiana da Galileia bizantina", afirmou Eisenberg em entrevista ao Jerusalem Post.