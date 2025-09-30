Topo

Terremoto de magnitude 6,0 atinge a ilha indonésia de Java

30/09/2025 14h27

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a ilha indonésia de Java na noite desta terça-feira (30), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), sem relatos imediatos de danos. 

O epicentro do terremoto, que ocorreu por volta das 23h49 (13h49 no horário de Brasília), estava localizado a cerca de 155 quilômetros a leste de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, a uma profundidade de 13,9 quilômetros, informou o USGS.

O terremoto foi sentido na cidade de Sidoarjo, Java Oriental, a mesma cidade onde uma escola islâmica desabou na segunda-feira, matando pelo menos três pessoas, e onde os esforços de resgate prosseguiam. 

"Eu ainda estava acordada, trabalhando, quando de repente vi a lâmpada balançando de um lado para o outro", contou Indah Irianti, de 42 anos, à AFP. 

"Fiquei assustada e saí correndo. Sou traumatizada por terremotos porque vivenciei um muito forte há alguns anos em Jacarta", acrescentou. 

A Indonésia sofre terremotos frequentes porque está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.

