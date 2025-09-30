Teerã anuncia que 120 iranianos foram deportados pelo governo dos Estados Unidos

O Irã anunciou nesta terça-feira (30) o retorno ao país durante a semana de 120 cidadãos expulsos pelos Estados Unidos, como parte da política anti-imigração implementada pelo governo do presidente Donald Trump.

"Esperamos que 120 pessoas sejam expulsas e retornem ao país nos próximos dois dias", declarou à agência Tasnim o diretor para assuntos consulares do Ministério iraniano das Relações Exteriores, Hossein Nushabadi.

"Os serviços de imigração americanos decidiram deportar quase 400 iranianos que estão atualmente nos Estados Unidos. A maioria entrou ilegalmente", acrescentou.

O jornal New York Times, que cita duas fontes do governo iraniano e uma do governo americano que pediram anonimato, informou que 100 iranianos refugiados nos Estados Unidos foram enviados de volta ao seu país de origem após um acordo entre Washington e Teerã.

A decisão, um exemplo incomum de cooperação entre Washington e Teerã, foi tomada após vários meses de discussões, segundo o jornal.

Procurado pela AFP, o Departamento de Estado americano não fez comentários até o momento.

O voo fretado pelas autoridades americanas decolou da Louisiana na noite de segunda-feira e deve pousar no Irã nesta terça-feira, após uma escala no Catar, informou o NYT.

A deportação constitui "a tentativa mais flagrante até o momento por parte da administração Trump de expulsar migrantes sem levar em consideração as condições de direitos humanos que poderiam enfrentar", acrescentou o jornal.

No início do ano, Washington deportou refugiados iranianos, incluindo vários cristãos, para Costa Rica e Panamá.

