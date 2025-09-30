Taxas dos DIs caem com mercado à espera de desfecho sobre Orçamento dos EUA

(Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registram leves baixas nesta manhã de terça-feira, com investidores digerindo dados de desemprego divulgados pelo IBGE e à espera de desdobramentos, no exterior, das negociações em torno do Orçamento norte-americano.

A possibilidade de paralisação de parte do governo dos EUA a partir de quarta-feira, caso republicanos e democratas não cheguem a um acordo, conduzia a baixa dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h39, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,035%, ante o ajuste de 14,06% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,535%, ante o ajuste de 13,55%.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego ficou em 5,6% nos três meses até agosto, em linha com o projetado pelos economistas ouvidos pela Reuters.

Na segunda-feira, o Ministério do Trabalho e Emprego havia informado que o Brasil abriu 147.358 vagas formais de trabalho em agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) -- um resultado abaixo dos 160.000 postos projetados pelos economistas.

Enquanto avaliam os dados do mercado de trabalho brasileiro, investidores se mantêm atentos às negociações sobre o Orçamento dos EUA. O Senado, controlado pelos republicanos, deve votar um projeto de lei de gastos temporários que não foi aprovado em uma tentativa anterior, sem nenhum sinal de que uma segunda votação terá sucesso.

Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries recuam no exterior, assim como o dólar ante boa parte das demais divisas -- o que também pressiona a cotação da moeda norte-americana no Brasil.

Às 9h39, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 2 pontos-base, a 4,121%.

(Por Fabrício de Castro)