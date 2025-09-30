Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que não há evidências de que o crime organizado participe das adulterações de bebida que causaram intoxicação e mortes por metanol em São Paulo.

O que aconteceu

"Não há evidência de que haja crime organizado nisso", afirmou o governador, em resposta a jornalista sobre suposta participação do PCC. O governo de São Paulo confirmou hoje 22 casos de intoxicação no estado — sendo cinco casos confirmados e 17 suspeitos.

Segundo Tarcísio, inquéritos abertos para investigar os casos levaram a suspeitos que não estão ligados ao crime organizado. O governador afirmou que algumas das destilarias clandestinas identificadas não têm relação entre si.

Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Governo vai fazer interdição cautelar em todos os estabelecimentos onde houve consumo dessas bebidas. Além disso, foi criado um canal de denúncia só para casos de bebidas adulteradas, no site do Procon-SP.

Nas contas da gestão Tarcísio, das cinco mortes, uma foi confirmada — na capital — e outras quatro estão em investigação. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não detalhou em quais cidades.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Governo federal coloca PF na investigação

Governo federal detalhou seis casos confirmados na cidade São Paulo e outros 10 em investigação em quatro municípios. Entre as suspeitas são: 5 na capital, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Limeira, 1 em Itapecerica da Serra, 1 em cidade não informada da ingestão (sendo tratado em Campinas). Outro caso foi analisado e descartado na capital de SP.

PF vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.