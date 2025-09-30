Topo

Notícias

Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP

Lorena Barros e Eduarda Esteves
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 12h36Atualizada em 30/09/2025 13h19

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que não há evidências de que o crime organizado participe das adulterações de bebida que causaram intoxicação e mortes por metanol em São Paulo.

O que aconteceu

"Não há evidência de que haja crime organizado nisso", afirmou o governador, em resposta a jornalista sobre suposta participação do PCC. O governo de São Paulo confirmou hoje 22 casos de intoxicação no estado — sendo cinco casos confirmados e 17 suspeitos.

Segundo Tarcísio, inquéritos abertos para investigar os casos levaram a suspeitos que não estão ligados ao crime organizado. O governador afirmou que algumas das destilarias clandestinas identificadas não têm relação entre si.

Relacionadas

MPF pede que prorrogação de contrato da Enel em SP seja suspensa

Bebida adulterada: bar segue servindo caipirinhas, mas clientes têm medo

Intoxicação por metanol: homem de 31 anos perde visão e sofre AVC em SP

Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas
Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Governo vai fazer interdição cautelar em todos os estabelecimentos onde houve consumo dessas bebidas. Além disso, foi criado um canal de denúncia só para casos de bebidas adulteradas, no site do Procon-SP.

Nas contas da gestão Tarcísio, das cinco mortes, uma foi confirmada — na capital — e outras quatro estão em investigação. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não detalhou em quais cidades.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Governo federal coloca PF na investigação

Governo federal detalhou seis casos confirmados na cidade São Paulo e outros 10 em investigação em quatro municípios. Entre as suspeitas são: 5 na capital, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Limeira, 1 em Itapecerica da Serra, 1 em cidade não informada da ingestão (sendo tratado em Campinas). Outro caso foi analisado e descartado na capital de SP.

PF vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

PF investiga metanol em bebida; governo vê risco de adulterações em outros Estados

Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA

Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

Em sessão cheia no Cade, Ibama e MMA defendem moratória da soja

Secretário de Defesa dos EUA critica "generais gordos" e diz que oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir

Nova ferramenta de IA ajuda a detectar lesões em crianças com epilepsia

Filha de ex-presidente tunisiano Ben Ali é presa na França

Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP

Espanha busca tipificar violência vicária contra mulheres como crime autônomo

Serasa Experian: recuperação judicial no Agro sobe 32% no 2º trimestre ante 2024