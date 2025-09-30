Topo

Notícias

STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026

30/09/2025 19h54

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (30) maioria de votos para referendar a liminar do ministro Luiz Fux que manteve o mesmo número de deputados das eleições de 2022 nas eleições de 2026.

Ontem (29), Fux atendeu ao pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), para que as alterações no número de deputados federais - de 513 para 531 - ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.

Após a decisão, Fux enviou ao plenário virtual da Corte sua decisão para ser referendada pelos demais ministros.

Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli votaram para manter a decisão de Fux.

A votação virtual do caso será encerrada nesta quarta-feira (1°). 

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Japão vence Chile (2-0) no Mundial Sub-20; Paraguai empata com Coreia do Sul

Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

ONG afirma que El Salvador utiliza sistema penal contra dissidência

Trump diz que está perto de alcançar acordo orçamentário com Harvard

Autoridades realizam buscas por homem que decapitou leão-marinho nos EUA

EUA caminha para fechamento administrativo após fracasso de última votação no Senado

Detido no Peru o 'pequeño J', suposto autor intelectual do triplo feminicídio na Argentina

Principal suspeito de mandar matar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru

Unicamp rompe com instituto israelense e cita genocídio de palestinos

Balanço de terremoto nas Filipinas aumenta para 26 mortos e 147 feridos

Nubank solicita licença para operar como banco nos EUA