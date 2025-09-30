Topo

S&P Global Ratings reafirma rating da Austrália em 'AAA/A-1+' com perspectiva estável

30/09/2025 09h05

A S&P Global Ratings reafirmou o rating da Austrália de longo prazo em AAA e de curto prazo em A-1+ com perspectiva estável, em relatório publicado nesta terça-feira, 30. No texto, a agência de classificação de risco de crédito menciona que as métricas fiscais sólidas sustentam a classificação de crédito soberano e projeta que o déficit do governo geral se estabilize entre 1,5% e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos.

"Nossas classificações para a Austrália se beneficiam de suas fortes instituições, economia rica e diversificada e flexibilidade da política monetária. O endividamento externo é alto, mas está melhorando gradualmente", acrescenta.

De acordo com a S&P, a perspectiva estável para a classificação de longo prazo reflete a expectativa de que o déficit do governo geral e a dívida líquida permanecerão "modestos" nos próximos dois anos. No entanto, a instituição menciona que pode reduzir as classificações caso o déficit do governo se amplie significativamente.

