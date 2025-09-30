S&P 500 e Nasdaq caem com iminência de paralisação do governo dos EUA

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta terça-feira, o último dia do terceiro trimestre, devido a preocupações de que a iminente paralisação do governo dos Estados Unidos possa prejudicar a divulgação de dados econômicos.

O sentimento tornou-se avesso ao risco um dia depois que as ações registraram ganhos, ressaltando o quanto os investidores ainda são sensíveis a qualquer sinal de incerteza.

Embora as paralisações anteriores tenham tido um impacto limitado sobre os mercados, alguns analistas alertaram que o episódio atual pode ser mais perturbador, já que o cenário econômico é delicado.

"Não acho que isso será perturbador para o mercado no longo prazo. No entanto, ele injeta mais incerteza na política monetária e na política fiscal", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,03%, para 46.301,02 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,13%, a 6.652,73 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,26%, para 22.533,08 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)