Topo

Notícias

S&P 500 e Nasdaq caem com iminência de paralisação do governo dos EUA

30/09/2025 12h02

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta terça-feira, o último dia do terceiro trimestre, devido a preocupações de que a iminente paralisação do governo dos Estados Unidos possa prejudicar a divulgação de dados econômicos.

O sentimento tornou-se avesso ao risco um dia depois que as ações registraram ganhos, ressaltando o quanto os investidores ainda são sensíveis a qualquer sinal de incerteza.

Embora as paralisações anteriores tenham tido um impacto limitado sobre os mercados, alguns analistas alertaram que o episódio atual pode ser mais perturbador, já que o cenário econômico é delicado.

"Não acho que isso será perturbador para o mercado no longo prazo. No entanto, ele injeta mais incerteza na política monetária e na política fiscal", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,03%, para 46.301,02 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,13%, a 6.652,73 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,26%, para 22.533,08 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quatro militares retidos em protestos indígenas são libertados no Equador

Governo de SP fechará estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas

PF investiga metanol em bebida; governo vê risco de adulterações em outros Estados

Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA

Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

Em sessão cheia no Cade, Ibama e MMA defendem moratória da soja

Secretário de Defesa dos EUA critica "generais gordos" e diz que oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir

Nova ferramenta de IA ajuda a detectar lesões em crianças com epilepsia

Filha de ex-presidente tunisiano Ben Ali é presa na França

Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP