Shutdown nos EUA pode, por dia, dispensar 750 mil servidores e custar US$ 400 mi, diz CBO

O Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês) alertou que um eventual shutdown federal pode levar à dispensa temporária de cerca de 750 mil funcionários públicos por dia, com impacto direto sobre a folha de pagamentos. Em carta enviada à senadora Joni Ernst, a instituição estimou que "o total diário do custo de sua compensação seria de aproximadamente US$ 400 milhões".

O documento observa que, durante uma paralisação orçamentária, a maioria dos servidores deve interromper suas atividades, a menos que sejam considerados "essenciais" para a proteção de vidas, propriedades ou serviços definidos em planos de contingência.

De acordo com o CBO, esses trabalhadores só recebem seus salários após a aprovação de novas dotações pelo Congresso, enquanto os militares ativos e parlamentares permanecem remunerados mesmo durante a interrupção.

Segundo o órgão, o impacto econômico depende da duração do shutdown. A experiência de 2018-2019 mostrou que parte do Produto Interno Bruto (PIB) perdido foi recuperada após a reabertura do governo, mas cerca de US$ 3 bilhões "nunca foram recuperados", o que representou 0,02% do PIB anual.

O CBO avalia que a suspensão de salários reduz o consumo, enquanto contratos e aquisições federais parados afetam a renda do setor privado.

O relatório acrescenta que "caso uma paralisação persistisse por várias semanas, algumas entidades privadas jamais recuperariam toda a renda perdida" pela interrupção das atividades governamentais.