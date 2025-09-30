Topo

Notícias

Setor público tem déficit primário de R$ 17,255 bilhões em agosto, revela BC

Brasília

30/09/2025 08h49

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 17,255 bilhões em agosto, após um saldo negativo de R$ 66,566 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30.

O rombo foi menor do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de déficit de R$ 19,10 bilhões. Todas as estimativas do mercado eram negativas, de R$ 30,0 bilhões a R$ 13,70 bilhões.

Esse é o resultado mais robusto para meses de agosto desde 2021, quando as contas públicas tiveram superávit primário de R$ 16,729 bilhões. Em agosto de 2024, o déficit foi de R$ 21,425 bilhões.

O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 15,934 bilhões no mês passado. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 1,314 bilhão. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 6 milhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 1,261 bilhão, e os municípios, déficit de R$ 54 milhões.

Acumulado

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) tem déficit primário de R$ 61,792 bilhões no acumulado de janeiro a agosto de 2025, informou o BC. O montante equivale a 0,74% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 84,618 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 1,01% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 31,117 bilhões (0,37% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 8,291 bilhões (0,10% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 26,001 bilhões no acumulado de janeiro a agosto, e os municípios, saldo positivo de R$ 5,117 bilhões.

