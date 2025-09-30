Secretário de Defesa dos EUA critica "generais gordos" e diz que oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou os "generais gordos" e as iniciativas de diversidade que, segundo ele, levaram a décadas de decadência nas Forças Armadas norte-americanas e disse em uma rara reunião de comandantes nesta terça-feira que os oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir.

"Líderes políticos tolos e imprudentes definiram a direção errada da bússola e perdemos o rumo. Nós nos tornamos o 'Departamento dos Acordados'", disse Hegseth ao dar início ao evento em Quantico, Virgínia. "Mas não mais", disse ele.

Dirigindo-se a uma sala repleta dos principais generais e almirantes dos EUA, convocados de todo o mundo sem explicação na semana passada, Hegseth defendeu suas demissões de oficiais de bandeira, que incluem o principal general dos EUA, que é negro, e a principal almirante da Marinha, que é mulher. Ele disse que os oficiais que ele demitiu faziam parte de uma cultura desestruturada.

Ele prometeu mudanças radicais na forma como as queixas de discriminação são tratadas e como as acusações de irregularidades são investigadas no Pentágono, dizendo que o sistema atual faz com que os altos escalões andem "pisando em ovos".

"Se as palavras que estou dizendo hoje estão fazendo seus corações afundarem, então vocês deveriam fazer a coisa honrosa e se demitir", disse Hegseth.

"Sei que a grande maioria de vocês sente o contrário. Essas palavras enchem seus corações."

Hegseth criticou a aparência das tropas acima do peso, dizendo: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono".

Ele disse que todos os testes de condicionamento físico seriam definidos somente para homens e enfatizou a importância dos padrões de aparência.

"A era da aparência não profissional acabou. Chega de barba", disse Hegseth à plateia, que ficou em silêncio.

TRUMP AOS COMANDANTES: EU PROTEJO VOCÊS

O presidente dos EUA, Donald Trump, ao sair para o evento, disse aos repórteres nesta terça-feira que demitiria líderes militares na hora se não gostasse deles.

Trump então começou com uma piada ao subir ao palco para um discurso que durou mais de uma hora, dizendo: "Se vocês não gostarem do que estou dizendo, podem sair da sala, é claro, lá se vai sua patente, lá se vai seu futuro".

Mas, em seguida, ele falou calorosamente sobre os militares, em comentários às vezes errantes que abordaram questões como a proeza dos submarinos nucleares dos EUA, mas também incluíram críticas ferozes à mídia, ao ex-presidente Joe Biden e à Venezuela.

Ele fez eco a Hegseth quando voltou sua atenção para sua oposição às iniciativas de diversidade.

"Mérito. Tudo é baseado no mérito. Todos vocês se baseiam no mérito. Não vamos permitir que alguém tome seu lugar por motivos políticos, porque eles são politicamente corretos e você não", disse Trump.

"Estou com vocês. Eu os apoio e, como presidente, eu os apoio 100%", disse Trump.

O auditório estava cheio de oficiais superiores uniformizados, sentados em frente a um palco com uma grande bandeira dos EUA, um púlpito e placas com os dizeres: "Força. Serviço. América".

Enquanto Trump falava, vários oficiais estavam sentados sem expressão, e a sala estava muito mais silenciosa do que as multidões nas reuniões habituais de Trump. Um oficial da Marinha fazia anotações.

As Forças Armadas dos EUA devem ser apolíticas, leais à Constituição do país e independentes de qualquer partido ou movimento político. Isso cria uma pressão sobre os comandantes para que evitem reagir a comentários abertamente políticos, sejam eles de Trump ou de Hegseth.

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali; Reportagem adicional de Katharine Jackson, Doina Chiacu e Steve Holland)