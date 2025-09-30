Topo

Notícias

Santos Dumont é liberado e vai operar até mais tarde nesta terça

30/09/2025 19h04

Segundo balanço da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), divulgado após a reabertura da pista, 161 voos foram impactados pela suspensão das operações.

"Cerca de 16 mil passahgeiros tiveram o voo alternado ou cancelado e receberam assistência das empresas nos esforços de mitigação dos impactos causados pela inviabilidade de infraestrutura da pista principal do aeroporto", diz a associação.

Óleo hidráulico

Os pousos e decolagens no aeroporto estavam suspensos desde o início da manhã, por causa de um vazamento de óleo hidráulico na pista de pouso, que ocorreu por volta de 3h desta madrugada.

A origem do óleo foi o motor de um caminhão desemborrachador, que era utilizado em um serviço de manutenção preventiva da pista ? um procedimento rotineiro na aviação civil, segundo a Infraero. O caminhão não fazia transporte de combustível, e o óleo derramado é do motor do próprio equipamento.

Em nota, a Infraero esclarece que "imediatamente após a ocorrência, foi realizada a retirada do veículo e iniciada a limpeza com produto específico, um desengraxante biodegradável, em conjunto com a água dos carros de combate a incêndio, que possuem jatos de alta pressão".

Segundo a empresa, todos os recursos disponíveis foram utilizados para a liberação da pista no menor prazo possível, atendendo aos critérios normativos. A Infraero informou ainda que a composição do pavimento das pistas de pouso e decolagem requer uma limpeza minuciosa, necessária para garantir os níveis de atrito das aeronaves com o solo.

"A retomada dos voos foi condicionada à completa remoção do produto, já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Foi emitido Notam (aviso aos aeronavegantes) para que as companhias áreas pudessem realizar as tratativas com os passageiros, como assistências e orientações gerais", explicou a Infraero. O aviso aos aeronavegantes já foi suspenso.

*Matéria atualizada às 19h15 para acréscimo de balanço da Abear.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Principal suspeito de esquartejar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru

Balanço de terremoto nas Filipinas aumenta para 26 mortos e 147 feridos (agência do governo)

Nubank solicita licença para operar como banco nos EUA

Senado aprova texto-base de projeto que regulamenta reforma tributária

Dois homens morrem em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol

Papa Leão critica tratamento "desumano" de imigrantes nos EUA

Lula discute pautas do governo em encontro com Motta e Alcolumbre

Trump diz estar perto de acordo com Harvard e que universidade pagará US$500 mi

Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres

Polícia detém 2 pessoas e fecha fábrica de bebidas em Americana, em SP

Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar paralisação do governo