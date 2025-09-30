Topo

Salário mínimo cresceu 7,5% em 2025: confira o valor atual do piso

30/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional reajustado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores a partir de fevereiro, com o novo valor definido em R$ 1.518,00.

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, o repasse ocorreu apenas em fevereiro porque os salários são pagos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o ajuste aparece no contracheque referente a este mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de sua função remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas vinculados ao governo federal.

O novo montante, de R$ 1.518, representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste, superando a inflação do período. No entanto, o valor poderia ser maior, mas foi limitado devido ao corte de despesas aprovado no final de 2024.

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra antiga, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova fórmula, foi acrescentado um teto para o aumento das despesas públicas, limitado a 2,5%. Assim, mesmo que o PIB apresente crescimento maior, como 3,2%, o reajuste aplicado considera apenas o limite máximo de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente os valores das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e de diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar elevações muito expressivas, que possam gerar impactos negativos no orçamento em um cenário de ajuste fiscal.

