Risco de intoxicação: é possível descobrir antes se meu drink tem metanol?

A confirmação de três mortes por intoxicação por metanol em São Paulo ligou um alerta nos consumidores. Não existe, porém, nenhum teste confiável para identificar a presença da substância nas bebidas antes do consumo.

O que você precisa saber

Não tem como identificar o metanol na bebida preventivamente. Geralmente a substância não apresenta diferença de sabor ou cor, explicou ao UOL Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP.

Não existe nenhum teste caseiro confiável para se fazer antes do consumo. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.

Gosto fica diferente com metanol? Também não. A substância é muito semelhante ao etanol usado em bebidas alcoólicas.

Metanol é encontrado em produtos industriais. Geralmente, está presente em solventes, combustíveis e plásticos. O líquido é incolor, tem um cheiro suave e é inflamável.

O metanol não tem um cheiro desagradável, nem tampouco um sabor ruim. Ele se mistura bem à bebida, ou seja, quando há presença desse contaminante, ele passa despercebido por quem está ingerindo. Isso torna a intoxicação pelo metanol um feito bem traiçoeiro Álvaro Pulchinelli Junior, médico toxicologista e patologista clínico, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

Como se precaver?

Evitar consumo de bebidas de procedência duvidosa. Além disso, as bebidas consumidas precisam ser regularizadas. Aconselha-se, também, evitar o consumo.

"As pessoas precisam estar informadas". A especialista consultada pelo UOL diz que é essencial os órgãos de controle manterem a sociedade informada sobre os casos de intoxicação e sobre apreensões de bebidas irregulares, para que evitar novas vítimas.

Essa intoxicação é recente não era algo que se ouvia falar com muita frequência. A questão das bebidas a gente precisa acompanhar, e as pessoas precisam estar informadas

Mariana de Moura Pereira

Donos de bares devem recusar bebidas sem rótulo. É importante desconfiar de produtos fora do padrão, afirmou Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), em entrevista ao UOL News.

Comprar em fornecedores homologados, desconfiar de promoções absurdas, verificar o rótulo, pois a grande parte das bebidas são bebidas de grandes empresas. Um lacre diferente, um rótulo diferente, é para desconfiar e devolver o produto. Incentivar o correto descarte das embalagens das garrafas.

Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo)

Procon de São Paulo orienta procurar o Disque-intoxicação. O número 0800 722 6001 dá orientação clinica ou toxicológica.

Quais os sintomas?

Principais sintomas começam entre seis e 12 horas após a ingestão. Nem todos os intoxicados passam mal imediatamente. disse ao UOL Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP.

Sintomas começam com desconforto abdominal. A dor é seguida por confusão, sonolência, insuficiência respiratória e dor de cabeça. Em alguns casos, há hemorragia craniana.

Corpo reage à transformação do metanol em ácido fórmico no organismo. A substância é altamente tóxica, pois provoca acidez no sangue e prejudica o funcionamento das células.

Efeitos da intoxicação dependem de fatores como peso e capacidade metabólica. Quem tem menos peso tende a metabolizar mais rápido e sentir os sintomas mais graves antes.

Não há quantidade definida que faça mais ou menos mal. Segundo a pesquisadora, qualquer quantidade é nociva e capaz de desencadear sintomas graves.

Existem diferenças de intoxicação para ressaca comum. No caso da ressaca, há dor de cabeça e náusea. Na intoxicação, o paciente sente uma dor aguda abdominal, além da visão borrada.

Orientações básicas

Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência.

Desconfie de preços muito baixos. no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração;

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Ao notar alguma diferença, não faça testes caseiros. Cheirar, provar ou tentar queimar a bebida são consideradas práticas inseguras e inconclusivas.

Fique atento a sintomas pós-consumo. Visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, podem indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.

Busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).

Exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem. O documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra, isso ajuda na rastreabilidade do produto e é uma garantia para o consumidor em eventual reclamação.