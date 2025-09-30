Renan Calheiros: Trocar compensações tira justiça tributária do IR

Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que trocar as compensações propostas pelo governo retira o caráter de justiça tributária da reforma do IR. Em entrevista ao UOL News - 2ª edição, o senador defendeu a taxação dos mais ricos e alertou que mudar as fontes pode tirar a progressividade do projeto.

O projeto de isenção do Imposto de Renda tramita na Câmara dos Deputados há mais de sete meses. Não se sabe exatamente por que demorou tanto a aprovação de uma matéria que tem 90% de apoio da sociedade.

Agora, eles votaram a urgência e pautaram a votação para amanhã, mas o relator da matéria continua a dizer que há um apoio fechado à isenção, mas não em relação às compensações. E as compensações que o projeto contém poderão ser derrubadas por votação do plenário. É essa questão que envolve a tramitação dessa matéria muito importante. Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

"Anistia é inconstitucional", diz Renan Calheiros sobre 8/1

O senador avalia que a proposta de anistia para condenados pelos atos de 8/1 é inconstitucional e que apenas o STF (Supremo Tribunal Federal) pode tratar da dosimetria das penas..

O projeto de anistia enfrenta forte resistência no Senado, após a rejeição da PEC da Blindagem, e encontra uma sociedade dividida, com pesquisas indicando maioria contrária ao perdão. Setores do Congresso consideram a proposta inconstitucional, principalmente após o STF derrubar um indulto presidencial para crimes graves contra a democracia.

Se depender de alguns setores do Senado, a anistia estará fora de cogitação. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, já disse que terá dificuldade em botar essa matéria para tramitar aqui na Casa. Essa matéria indiscutivelmente é inconstitucional.

Se houver dosimetria e redução de pena a se fazer, seja qual for o caso, isso necessariamente terá que ser feito pelo STF. Da forma como estão pretendendo na Câmara, essa dosimetria é também inconstitucional, como era a PEC da Blindagem.

Tenho uma posição terminantemente contrária à anistia, e a acho inconstitucional. A anistia para um caso recentemente julgado no STF é uma intromissão indevida de um poder em outro. Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

O senador reforça que a maioria da população rejeita o perdão aos condenados, argumento que, segundo ele, deve pautar o Congresso.

Todas as pesquisas realizadas demonstram que a maioria da sociedade brasileira é contra a anistia. Esse é mais um argumento a favor e fala pela necessidade de tentar sintonizar as duas casas do Congresso Nacional com a sociedade brasileira. Renan Calheiros, senador (MDB-AL)

Veja a íntegra do programa: