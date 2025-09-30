Topo

Relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos EUA não será divulgado se governo paralisar

30/09/2025 12h18

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que o relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego não será divulgado no caso de uma paralisação do governo, esclarecendo uma declaração anterior.

O financiamento do governo vai expirar à meia-noite de terça-feira, a menos que os republicanos e democratas cheguem a um acordo de última hora de gastos temporários.

Os departamentos de Trabalho e Comércio disseram na segunda-feira que a divulgação de dados econômicos, incluindo o relatório de emprego de setembro, será interrompida caso o governo paralise.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

