Topo

Notícias

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

30/09/2025 10h55

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Quatro militares retidos em protestos indígenas são libertados no Equador

Governo de SP fechará estabelecimentos suspeitos de vender bebidas adulteradas

PF investiga metanol em bebida; governo vê risco de adulterações em outros Estados

Mexicano morre após ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA

Dragão azul que alertou a Espanha já surgiu no Brasil; conheça a espécie

Centenas de pessoas prestam última homenagem a Claudia Cardinale em Paris

Em sessão cheia no Cade, Ibama e MMA defendem moratória da soja

Secretário de Defesa dos EUA critica "generais gordos" e diz que oficiais que não apoiam sua agenda devem se demitir

Nova ferramenta de IA ajuda a detectar lesões em crianças com epilepsia

Filha de ex-presidente tunisiano Ben Ali é presa na França

Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP