Receita da OpenAI aumenta 16% no 1º semestre, segundo The Information

(Reuters) - A OpenAI gerou cerca de US$4,3 bilhões em receita no primeiro semestre de 2025, cerca de 16% a mais do que gerou em todo o ano passado, informou o The Information na segunda-feira, citando divulgações financeiras aos acionistas.

A OpenAI disse que gastou US$2,5 bilhões, em grande parte devido a custos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver inteligência artificial e para executar o ChatGPT, acrescentou a reportagem.

A Reuters não pôde verificar imediatamente as informações apresentadas na reportagem. A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A pesquisa e o desenvolvimento custaram à fabricante do ChatGPT US$6,7 bilhões no primeiro semestre, segundo o The Information, acrescentando que ela tinha cerca de US$17,5 bilhões em dinheiro e títulos no final do período.

A OpenAI pretende atingir sua meta de receita para o ano inteiro de US$13 bilhões e a meta de queima de caixa de US$8,5 bilhões, acrescentou a reportagem.

(Reportagem de Gnaneshwar Rajan em Bengaluru)